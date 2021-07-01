Станислав Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная набрала наглый ход. К этому лету он приостановился»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о влиянии на дальнейшие результаты команды.

«То, что было перед чемпионатом мира, не мне вам объяснять. Но задача дана, мы через контрольные матчи готовили команду: сортируешь, разбираешь соперника. Сейчас мы не сможем привезти ни Аргентину, ни Бразилию, ни Бельгию.

Тогда они все попали на чемпионат мира, сами хотели с нами сыграть. Мы знали, что в матчах с такими соперниками можем не выиграть. Но мы думали не о рейтинге, а о конечном результате. Наша задача была – выглядеть на чемпионате мира конкурентоспособными. Когда мы готовились к чемпионату мира, мы выстраивали химию в команде.

Нам задавали вопросы, почему нет того или иного игрока, но это касается самого футболиста – нельзя об этом говорить открыто. Ему говорилось обо всем лично. И так мы потихонечку выстраивали команду. На чемпионате мира вы все видели.

Когда я был молодым, всегда дрался с теми, кто умнее меня. С возрастом, наоборот, стараешься брать что-то от тех, кто умнее тебя. Поэтому ты залезаешь куда-то и начинаешь искать. У велосипедистов есть такое выражение: «Набрать наглый ход». Вот команда его и набрала. Некоторые игроки закончили с момента чемпионата мира, но команда пошла на ходу, который мы набрали в 2018 году. Но к этому лету он приостановился.

Ровно 10 месяцев мы команду не видели. 10 месяцев (в 2020 году – прим. Sports.ru). После такой долгой паузы, опять же, кто-то заболел, кто-то не заболел. Первый матч был с Сербией – я с опаской ждал эту игру. Когда ты так долго не видел команду, а тут они все приехали, ты четко понимаешь, что это уже абсолютно другие ощущения. Мои ли, футболистов ли – но это абсолютно другое. Вроде игроки те же, а ситуация изменилась», – сказал Черчесов.