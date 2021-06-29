Посольство России в Великобритании запросило информацию у полиции после нападения на фаната с российским флагом на матче Украины и Швеции

Посольство России в Великобритании прокомментировало конфликт из-за появления болельщика с российским флагом во время матча между сборными и (2:1) в Глазго.

«Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего.

Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем», – сообщили в посольстве.

На трибунах стадиона «Хэмпден Парк» произошла стычка, группа фанатов напала на болельщика с российской атрибутикой. Некоторые болельщики сборной Украины пытались прикрыть мужчину и защитить его от нападавших.

После инцидента футболка болельщика с российской атрибутикой была порвана, а флага не было.