Исполком РФС готовят на следующей неделе. Перед этим Черчесов может дать пресс-конференцию

Проведение исполкома РФС планируется на следующей неделе.
Главным вопросом заседания станет выступление сборной России на Евро-2020 и будущее тренера команды Станислава Черчесова.
Сам Черчесов в конце этой недели может дать пресс-конференцию. Как планируется, она пройдет в офисе РФС в очном формате, пишет «РБ-Спорт».
57-летний специалист возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
В марте прошлого года РФС продлил контракт с Черчесовым до 30 декабря 2022 года.