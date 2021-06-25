Исполком РФС готовят на следующей неделе. Перед этим Черчесов может дать пресс-конференцию

Проведение исполкома РФС планируется на следующей неделе.

Главным вопросом заседания станет выступление сборной России на и будущее тренера команды .

Сам Черчесов в конце этой недели может дать пресс-конференцию. Как планируется, она пройдет в офисе РФС в очном формате, пишет «РБ-Спорт».

57-летний специалист возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

В марте прошлого года продлил контракт с Черчесовым до 30 декабря 2022 года.