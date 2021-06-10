«Юве» ведет переговоры об аренде Жезуса. Форварда «Сити» хотят подписать независимо от будущего Роналду

ведет переговоры о трансфере форварда .

Переход бразильца одобрил главный тренер «бьянконери» . «Ювентус» хочет арендовать нападающего, «горожане» же хотят продать Жезуса.

«Ювентус» сильно заинтересован в трансфере 24-летнего игрока и намерен подписать его независимо от того, останется ли в клубе нападающий , сообщает La Gazzetta dello Sport.

В 29 матчах прошедшего сезона АПЛ Жезус забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его статистика – здесь.