Жорже Мендеш: «Карьерные планы Роналду не связаны с Португалией. Он горд титулом «Спортинга»

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, высказался по поводу будущего своего клиента.
«Криштиану гордится титулом, завоеванным «Спортингом», как он публично продемонстрировал.
Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией», – сказал Мендеш.
Напомним, ранее «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии, Роналду поздравил свой бывший клуб с победой, а мама футболиста, в частности, сказала болельщикам португальского клуба: «В следующем сезоне он будет играть здесь. Я его уговорю».
«Спортинг» – чемпион Португалии. Впервые с 2002-го: Жозе тогда тренировал «Лейрию», Овчинников был в «Порту», а Криштиану еще не дебютировал