Жорже Мендеш: «Карьерные планы Роналду не связаны с Португалией. Он горд титулом «Спортинга»

, агент форварда , высказался по поводу будущего своего клиента.

«Криштиану гордится титулом, завоеванным «Спортингом», как он публично продемонстрировал.

Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией», – сказал Мендеш.

Напомним, ранее «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии, Роналду поздравил свой бывший клуб с победой, а мама футболиста, в частности, сказала болельщикам португальского клуба: «В следующем сезоне он будет играть здесь. Я его уговорю».

«Спортинг» – чемпион Португалии. Впервые с 2002-го: Жозе тогда тренировал «Лейрию», Овчинников был в «Порту», а Криштиану еще не дебютировал