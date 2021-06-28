Месси делит 9-е место по голам за сборную. У него 75 забитых мячей за Аргентину

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал дубль в матче группового этапа Кубка Америки с Боливией (4:1).

Теперь у нападающего «Барселоны» 75 голов за национальную команду.

34-летний футболист делит 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных с Башаром Абдуллой (Кувейт), Кунисигэ Камамото (Япония) и Шандором Кочишем (Венгрия).

Месси опережают восемь футболистов:

1-2. , Португалия – 109 голов;

1-2. , Иран – 109;

3. Мухтар Дахари, Малайзия – 89;

4. , Венгрия – 84;

5. , Замбия – 79;

6. Хусейн Саид, Ирак – 78;

7. Пеле, Бразилия – 77;

8. , ОАЭ – 76.