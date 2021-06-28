Месси делит 9-е место по голам за сборную. У него 75 забитых мячей за Аргентину

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал дубль в матче группового этапа Кубка Америки с Боливией (4:1).
Теперь у нападающего «Барселоны» 75 голов за национальную команду.
34-летний футболист делит 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных с Башаром Абдуллой (Кувейт), Кунисигэ Камамото (Япония) и Шандором Кочишем (Венгрия).
Месси опережают восемь футболистов:
1-2. Криштиану Роналду, Португалия – 109 голов;
1-2. Али Даеи, Иран – 109;
3. Мухтар Дахари, Малайзия – 89;
4. Ференц Пушкаш, Венгрия – 84;
5. Годфри Читалу, Замбия – 79;
6. Хусейн Саид, Ирак – 78;
7. Пеле, Бразилия – 77;
8. Али Мабхут, ОАЭ – 76.