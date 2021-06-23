«Барса» намерена объявить о подписании контракта с Месси завтра – в день рождения Лапорты

близка к подписанию нового контракта с капитаном команды .

Как пишет Marca, каталонский клуб намерен объявить о подписании нового соглашения до 30 июня, так как президент «Барсы» хочет, чтобы аргентинец ни минуты не провел в статусе свободного агента.

Срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает ровно в полночь 30 июня.

Лапорта хотел объявить о подписании нового соглашения 24 июня (в этот день Месси исполнилось 34 года), однако добиться этого не удалось. Теперь Лапорта хочет сделать официальное объявление 29 июня – в свой день рождения.

Считается, что в случае, если «Барса» не успеет объявить о подписании нового контракта с Месси до 30 июня, это станет серьезным эмоциональным ударом для болельщиков каталонцев.

Напомним, что новое соглашение Месси с «Барсой» будет рассчитано до 2023 года.

Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня. Лео и Лапорта все же договорятся?