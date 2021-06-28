Мбаппе не забил на Евро-2020 за 4 матча. У него один голевой пас

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Швейцарии по футболу Евро-2020 Килиан Мбаппе Футбол

Сборная Франции покинула Евро-2020, уступив в 1/8 финала Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

Французский нападающий Килиан Мбаппе провел на этом турнире все четыре матча, однако забить не смог.

Из результативных действий ему удался лишь один голевой пас – на Карима Бензема в сегодняшнем матче.

Выступая за «ПСЖ», Мбаппе забил 27 мячей за 31 игру в минувшем розыгрыше Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе не забил решающий пенальти Швейцарии в 1/8 финала Евро. Его удар взял Зоммер

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