Мбаппе не забил на Евро-2020 за 4 матча. У него один голевой пас

покинула , уступив в 1/8 финала (3:3, 4:5 по пенальти).

Французский нападающий провел на этом турнире все четыре матча, однако забить не смог.

Из результативных действий ему удался лишь один голевой пас – на Карима Бензема в сегодняшнем матче.

Выступая за , Мбаппе забил 27 мячей за 31 игру в минувшем розыгрыше Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе не забил решающий пенальти Швейцарии в 1/8 финала Евро. Его удар взял Зоммер