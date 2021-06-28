Мбаппе не забил на Евро-2020 за 4 матча. У него один голевой пас

Сборная Франции покинула Евро-2020, уступив в 1/8 финала Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).
Французский нападающий Килиан Мбаппе провел на этом турнире все четыре матча, однако забить не смог.
Из результативных действий ему удался лишь один голевой пас – на Карима Бензема в сегодняшнем матче.
Выступая за «ПСЖ», Мбаппе забил 27 мячей за 31 игру в минувшем розыгрыше Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мбаппе не забил решающий пенальти Швейцарии в 1/8 финала Евро. Его удар взял Зоммер