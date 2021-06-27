Куртуа о травме Эдена Азара: «Боюсь, Евро для него закончился, если не произойдет чуда»

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Вратарь сборной Бельгии Эден Азар рассказал о травме, которую полузащитник Эден Азар получил в концовке матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

«Я не знаю, насколько серьезна травма. Но даже если это контрактура, нужно учитывать десять дней бездействия.

Боюсь, что чемпионат Европы для него закончился, если не произойдет чуда», – сказал Куртуа.

На 87-й минуте хавбек начал держаться за заднюю поверхность бедра и в результате был заменен на Янника Карраско.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник, представляющий «Реал», провел лишь 14 матчей из-за различных болезней и травм.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В следующем матче Бельгия сыграет с Италией в рамках 1/4 финала Евро-2020.

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