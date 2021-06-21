Месси и «Барселона» еще не согласовали контракт. Нет официального предложения (Goal)

Нападающий «Барселоны» еще не договорился о новом контракте с клубом.

Ранее стало известно, что Месси сообщил президенту , что принял предложение продлить контракт. Соглашение будет продлено на год, а в следующем сезоне – еще на один. «Барселона» хочет объявить обо всем в четверг.

Однако, как утверждает Goal, несмотря на то, что «Барса» в постоянном контакте с отцом и агентом Месси, Хорхе, контракт еще не согласован, а до истечения срока действующего соглашения осталась неделя.

По информации источника, каталонцы еще даже не сделали официального предложения по новому контракту.

Для Месси ключевым остается не финансовый вопрос, а конкурентоспособность команды. сохраняет оптимизм по поводу подписания нового соглашения с Лионелем.