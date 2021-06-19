Люк Шоу: «Моуринью был прекрасным тренером, но, знаете, прошлое – это прошлое»

Защитник сборной и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о , который часто его критикует.

Португальский специалист, выступавший на радио в качестве эксперта после победы Англии над Чехией (1:0), назвал «ужасающе плохим» то, как Шоу исполняет стандарты.

«В чем его проблема? Кажется, меня слишком много в его голове, он слишком много обо мне думает.

Никто не скрывает, что отношения у нас не сложились [в период работы Моуринью в «МЮ»]. Я считаю, что он был прекрасным тренером, но, знаете, прошлое – это прошлое. Пришло время двигаться дальше. Я стараюсь делать это, но он, очевидно, не может.

Моуринью постоянно говорит обо мне, и я нахожу это несколько странным. Даже некоторые парни спрашивали у меня: «В чем проблема? Почему он постоянно говорит о тебе?» Ему просто нужно двигаться дальше», – сказал Шоу.

Когда Моуринью тренировал , у него с Шоу был конфликт.

Шоу о Моуринью: «Были сложные времена. Люди слышали только одну точку зрения, но я знал, что лучше промолчать»