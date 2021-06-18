Моуринью о новых вызовах: «МЮ» был в упадке, история «Тоттенхэма» не связана с успехами, в «Роме» новое руководство»

Новый главный тренер «Ромы» высказался о командах, с которыми работал в последнее время.

«Иногда я совершаю ошибки. Я не всегда правильно выбирал очередной проект или, возможно, был введен в заблуждение насчет того, как некоторые проекты собираются развиваться. Я совершал ошибки сам или был нечестным путем привлечен к работе, на которую не стоило соглашаться. Впрочем, разницы нет.

Мне сложно поверить, что я уже 30 лет в профессиональном футболе, что мне 58 лет, но не старею изнутри, всегда нахожу новый вызов для себя. В последнее время я был связан с проектами, сильно отличающимися от прежних.

Я возглавил , находившийся в переходной фазе – или даже в состоянии упадка. Я возглавил , чья история не связана с успехом. А теперь я в «Роме», в которой новое руководство», – сказал Моуринью.

Жозе Моуринью: «У меня 25 с половиной трофеев за карьеру. Половина – это финал, который я так и не провел с «Тоттенхэмом»