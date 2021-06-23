Али Даеи: «Роналду будет принадлежать рекорд по голам за сборную – это честь для меня»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия Сборная Ирана по футболу рекорды Али Даеи Футбол

Бывший форвард сборной Ирана Али Даеи поздравил португальского нападающего Криштиану Роналду с повторением его рекорда по голам за сборную.

«Мои поздравления Криштиану Роналду, которому остался гол до нового рекорда по голам среди игроков мужских национальных сборных.

То, что этот рекорд будет принадлежать Роналду, честь для меня. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру.

Вперед!» – написал иранец в инстаграме.

Роналду повторил мировой рекорд, забив 109 голов за сборную Португалии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья