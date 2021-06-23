Али Даеи: «Роналду будет принадлежать рекорд по голам за сборную – это честь для меня»

Бывший форвард сборной Ирана Али Даеи поздравил португальского нападающего с повторением его рекорда по голам за сборную.

«Мои поздравления Криштиану Роналду, которому остался гол до нового рекорда по голам среди игроков мужских национальных сборных.

То, что этот рекорд будет принадлежать Роналду, честь для меня. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру.

Вперед!» – написал иранец в инстаграме.

Роналду повторил мировой рекорд, забив 109 голов за сборную Португалии