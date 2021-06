Шик забил 4-й гол на Евро-2020. Больше лишь у Роналду – 5

Сборная Нидерландов уступила Чехии (0:2) в 1/8 финала .

На 80-й минуте форвард чехов замкнул прострел хавбека Томаша Голеша.

На счету нападающего, представляющего , уже 4 гола на этом чемпионате Европы. Он уступает лишь из сборной , у которого 5 мячей.

Для Шика это также 15-й гол в 30-й игре за Чехию. Подробно со статистикой Шика можно ознакомиться здесь.

🇨🇿 Patrik Schick has now scored 4 of the Czech Republic’s 5 goals at EURO 2020 🔥🔥🔥#EURO2020 pic.twitter.com/ZEYQStC4Ix