Шик забил 4-й гол на Евро-2020. Больше лишь у Роналду – 5

Сборная Нидерландов уступила Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.
На 80-й минуте форвард чехов Патрик Шик замкнул прострел хавбека Томаша Голеша.
На счету нападающего, представляющего «Байер», уже 4 гола на этом чемпионате Европы. Он уступает лишь Криштиану Роналду из сборной Португалии, у которого 5 мячей.
Для Шика это также 15-й гол в 30-й игре за Чехию. Подробно со статистикой Шика можно ознакомиться здесь.
🇨🇿 Patrik Schick has now scored 4 of the Czech Republic’s 5 goals at EURO 2020 🔥🔥🔥#EURO2020 pic.twitter.com/ZEYQStC4Ix— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021