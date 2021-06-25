Шик забил 4-й гол на Евро-2020. Больше лишь у Роналду – 5

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Сборная Нидерландов уступила Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

На 80-й минуте форвард чехов Патрик Шик замкнул прострел хавбека Томаша Голеша.

На счету нападающего, представляющего «Байер», уже 4 гола на этом чемпионате Европы. Он уступает лишь Криштиану Роналду из сборной Португалии, у которого 5 мячей.

Для Шика это также 15-й гол в 30-й игре за Чехию. Подробно со статистикой Шика можно ознакомиться здесь.

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