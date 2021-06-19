Левченко о Слуцком в Нидерландах: «Поменял представление о россиянах, которые, выяснилось, не все бухают водку и водят медведя на цепи»

Глава профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов Евгений Левченко высказался о работе тренера Леонида Слуцкого в из .

– Какой след оставил после себя в Нидерландах Леонид Слуцкий?

– Запомнился как неожиданно открытый русский. Не замкнутый, не забитый, не косноязычный, с юмором – вот его главный след. Поменял представление о россиянах, которые, выяснилось, не все бухают водку и водят медведя на цепи.

Очень хороший имиджевый момент при всех сложностях, с которыми он столкнулся. Рад, что удалось пообщаться, человеческие качества Слуцкого подкупают, – рассказал Левченко.