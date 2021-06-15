Леонид Слуцкий: «У меня был футболист, который вообще не тренировался. Неделю лежал на кушетке, но выходил на поле и делал результат»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос об отличиях между лидером и звездой на поле.

«Лидер и звезда – две большие разницы. Человек может быть лидером, вести за собой команду, показывать пример и быть главным в раздевалке, но на поле быть не самым ярким игроком.

Звезда, наоборот, часто бывает аутична, требует специального внимания, обращения. Эту звезду нужно постоянно протирать, чтобы она блестела.

У меня был футболист, который вообще не тренировался. Он неделю лежал на кушетке, но потом выходил на поле и делал результат.

Часто бывает такое, что ты пытаешься наделить звезду лидерскими полномочиями, а она шарахается от этого. Обратная ситуация такая же, когда лидера пытаешься наделить качествами звезды. Это может быть очень болезненно.

У человека может быть хороший характер, он может показать морально-волевые качества, но не справиться со своими полномочиями ввиду уровня своего мастерства», – сказал Слуцкий во время форума «Бизнес-форум на колесах».

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