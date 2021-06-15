Альваро Мората: «Не думаю, что сборная Испании слабее Франции или Германии. Наша сила – в команде»

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Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии.

«Я мечтал играть на таком уровне с 15 лет. Это самое прекрасное. В сборной Хорватии много мастеров, там играют Брозович, Модрич и Ковачич. Будет много борьбы, каждый из нас оставит на поле все силы.

Я не думаю, что мы слабее Франции или Германии. Нам еще многое предстоит улучшить, но нет смысла думать, что мы лучше или хуже кого-то. Наша сила – в команде. Они не дадут нам создать много моментов», – сказал форвард «Ювентуса».

Сборная Испании сыграет с Хорватией 28 июня. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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