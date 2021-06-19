Мората о критике: «Мне угрожают, моим детям желают смерти. Хочу, чтобы люди поставили себя на мое место»

Нападающий рассказал о критике, получаемой от фанатов .

«Я бы хотел, чтобы люди ставили себя на место других. Я выкладываюсь на все сто. Все, что я говорю, интерпретируется по-разному. У меня есть два варианта: либо заткнуться, либо объясниться.

Возможно, я не выполнил свою работу так, как должен был. Я понимаю, что меня критикуют за то, что я не забиваю. Но я хочу, чтобы люди поставили себя на мое место, когда мне угрожают, когда моим детям желают смерти. Если вдруг случится трагедия, они скажут: «Хороший был мальчик».

Каждый раз, когда я отдыхаю, я откладываю телефон. Меня беспокоит то, что говорят моей жене, моим детям. Все эти дни я не спал из-за адреналина.

Я счастливейший человек, но меня волнует, когда я плохо выполняю свою работу. Мне свистели на разминке, но я с радостью исполнил пенальти [в матче со Словакией]. Я не забил.

Если мне придется думать о других вместо того, чтобы выполнять свою работу, это только навредит. Вот что я хотел сказать», – высказался Мората.