Альваро Мората: «Депрессии и тревоге не уделяют того внимания, которого они заслуживают»

Теги Ювентус серия А Италия Сборная Испании по футболу Евро-2020 Альваро Мората психология Здоровье Футбол

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората высказался о психологических проблемах.

«Психология – очень важная часть любой профессии, не только футбола.

Тем не менее тревоге и депрессии не уделяют того внимания, которого они заслуживают. Я призываю людей, страдающих от этого, обращаться к специалистам для лечения.

Нападающий живет голами – это наша работа. В прошлой игре я очень устал, но я хорошо понимал партнеров на поле, однако в конечном счете остаются лишь голы. Это немного сложно – люди могут критиковать нас, но это то, что мы предполагаем», – сказал испанец.

Напомним, Морату раскритиковали за промах мимо ворот из выгодной позиции в игре Испании со Швецией (0:0) на Евро-2020.

«Депрессия – это такой же недуг, как и перелом лодыжки». Мората выговорился и призвал следить за ментальным здоровьем футболистов

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