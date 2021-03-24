Альваро Мората: «Депрессии и тревоге не уделяют того внимания, которого они заслуживают»

Нападающий и сборной Испании Альваро Мората высказался о психологических проблемах.

«Психология – очень важная часть любой профессии, не только футбола.

Тем не менее тревоге и депрессии не уделяют того внимания, которого они заслуживают. Я призываю людей, страдающих от этого, обращаться к специалистам для лечения.

Нападающий живет голами – это наша работа. В прошлой игре я очень устал, но я хорошо понимал партнеров на поле, однако в конечном счете остаются лишь голы. Это немного сложно – люди могут критиковать нас, но это то, что мы предполагаем», – сказал испанец.

Напомним, Морату раскритиковали за промах мимо ворот из выгодной позиции в игре со Швецией (0:0) на .

«Депрессия – это такой же недуг, как и перелом лодыжки». Мората выговорился и призвал следить за ментальным здоровьем футболистов