Фердинанд – Линекеру: «Ты говорил, что тебе больше нравится Месси. Роналду написал мне: «Не могу поверить, что он это сказал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что форварда задевают слова Гари Линекера, который считает нападающего «Барселоны» более совершенным футболистом, чем португалец.

«Это отличный пример для молодых футболистов. Он использует негатив как мотивацию. Ты (Фердинанд обратился к Линекеру в студии ВВС – Sports.ru) говорил, что тебе больше нравится Месси.

Он написал мне сообщение со словами: «Не могу поверить, что он это сказал. Не верю, что он это сделал». Он просто использует все [для мотивации].

Роналду столького добился в жизни. Можно подумать: «Почему его вообще волнуют чьи-то слва? Ты же знаешь, что ты великолепен!» Но у него такой характер, ему нужна конкуренция. Вот и все. Ему просто это нужно», – сказал Фердинанд в эфире ВВС.

Гари Линекер: «Мбаппе – звезда мирового масштаба, он заменит Роналду, но не Месси. Лео делает вещи, на которые другие не способны»