Министр спорта Подмосковья о вакцинации: «Для спортсменов должны быть исключения. Не факт, что легионеров получится убедить привиться российской вакциной, хоть она и лучшая в мире»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможной обязательной вакцинации от коронавируса для игроков футбольных клубов.

«Вакцинироваться надо. В Московской области идет активный процесс вакцинации как среди гражданского населения, так среди и административного и тренерского состава команд.

Что касается самих футболистов, мне кажется, что должны быть сделаны терапевтические исключения. Это очень сложный процесс, который должен быть согласован с профильными организациями, с лигой, с ФМБА.

Кроме того, у нас есть легионеры, которых не факт что получится убедить прививаться российской вакциной, хоть она и самая лучшая в мире.

У меня пока нет ответа на вопрос, что будем делать, если всех обяжут прививаться. Мы-то все понятно, но для спортсменов должны быть сделаны исключения», – сказал Терюшков.