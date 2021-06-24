Йоахим Лев: «Венгрия парковала автобус. Англия будет играть дома и захочет атаковать»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о предстоящем матче с Англией в 1/8 финала .

«Я не волнуюсь, это будет совсем другой матч. Венгрия парковала автобус – все были за линией мяча. Против Англии все будет иначе: она играет дома и захочет атаковать. Матч будет открытым – более открытым, чем против Венгрии.

Нам нужно прибавлять, это мы осознаем. Необходимо бережнее обращаться с мячом и в целом быть внимательнее, особенно во время стандартных положений. Нельзя повторять те же ошибки против Англии. Но это будет другой матч, и мы с нетерпением его ждем», – сказал Лев.

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