Лев про 2:2 с Венгрией: «Матч не для слабонервных. Германия показала боевой дух»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча третьего тура групповой стадии с Венгрией (2:2).

Германия дважды проигрывала в счете и в случае поражения могла вылететь.

«Мы показали очень хороший боевой дух – ошибались, но боролись до последнего. Боевой дух был очень хорош. Это было не для слабонервных.

Мы знали, что будет биться так же, как и против Франции – будут бегать, сколько смогут.

В конце концов, нужно отметить, что целью был выход из группы», – сказал Лев.

Группа смерти, спасибо за безумие! Таблица менялась 8 раз, Германию за секунды бросало от вылета до 2-го места

