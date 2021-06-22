Джикия хочет получать в «Спартаке» в районе 3 млн евро без учета бонусов

продолжает работать над подписанием нового контрактом с защитником Георгием Джикией.

Следующий раунд переговоров между клубом и игроком пройдет на сборе в Австрии. В данный момент стороны находятся в процессе обсуждения будущей зарплаты капитана «Спартака».

«Сливы зарплатной ведомости в сеть не добавили переговорам конструктива. Желание Джикии получать на уровне лидеров команды, в частности , – это нормально.

Согласно слитой информации, Зобнин зарабатывает в «Спартаке» порядка 3,5 млн евро в год, Джикия – чуть больше 2 млн.

В «Спартаке» сегодня уверены, что переговоры не станут проблемой и футболист в течение месяца поставит подпись под новым контрактом.

Понятно, что для этого клубу придется пойти на повышение зарплаты своему капитану. Насколько я понимаю, сторону игрока устроит предложение в районе 3 млн евро без учета бонусов», – написал журналист Максим Алланазаров.