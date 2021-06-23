Кубок Америки. Бразилия принимает Колумбию, Эквадор сыграл вничью с Перу

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В Бразилии продолжается Кубок Америки.

В 4-м туре группового этапа сборная Эквадора сыграл вничью с Перу (2:2), Бразилия встречается с Колумбией.

Кубок Америки

4-й тур

Группа B

Эквадор – Перу 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
24 июня, 00.00, «Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23, автогол Тапия, 2:0 – 45 Пресиадо, 2:1 – 49 Лападула, 2:2 – 54 Каррильо.
ЭквадорГалиндес, Пресиадо, Арболеда, Инкапиэ, Эступиньян, Франко (Кайседо, 82), Мендес (Нобоа, 81), Кайседо, Пресиадо (Мартинес, 90), Диас (Мена, 64), Кампана (Эстрада, 64).
ПеруГальесе, Корсо, Рамос, Кальенс, Трауко, Тапия, Йотун (Иберико, 90), Каррильо, Пенья (Картахена, 78), Куэва (Араухо, 86), Лападула (Орменьо, 78).
Предупреждения:
Инкапиэ (57), Рамос (88).

 

Бразилия – Колумбия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
24 июня, 03.00, «Энженьян»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 10 Диас.
БразилияУэвертон, Алекс Сандро (Лоди, 62), Тиаго Силва, Данило, Маркиньос, Эвертон Рибейро (Фирмино, 46), Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 68), Габриэл Жезус, Ришарлисон, Неймар.
КолумбияОспина, Мина, Тесильо, Муньос, Санчес, Барриос, Куадрадо, Урибе, Диас, Борре (Куэльяр, 64), Сапата (Борха, 64).
Предупреждения:
Алекс Сандро (14), Эвертон Рибейро (27).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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