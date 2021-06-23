Кубок Америки. Бразилия принимает Колумбию, Эквадор сыграл вничью с Перу

В Бразилии продолжается Кубок Америки.
В 4-м туре группового этапа сборная Эквадора сыграл вничью с Перу (2:2), Бразилия встречается с Колумбией.
4-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 24 июня, 00.00, «Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira»
-
Эквадор –
Галиндес, Пресиадо, Арболеда, Инкапиэ, Эступиньян, Франко (Кайседо, 82), Мендес (Нобоа, 81), Кайседо, Пресиадо (Мартинес, 90), Диас (Мена, 64), Кампана (Эстрада, 64).
-
Перу –
Гальесе, Корсо, Рамос, Кальенс, Трауко, Тапия, Йотун (Иберико, 90), Каррильо, Пенья (Картахена, 78), Куэва (Араухо, 86), Лападула (Орменьо, 78).
- Дата проведения
- 24 июня, 03.00, «Энженьян»
- Гол:
- 0:1 – 10 Диас.
-
Бразилия –
Уэвертон, Алекс Сандро (Лоди, 62), Тиаго Силва, Данило, Маркиньос, Эвертон Рибейро (Фирмино, 46), Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 68), Габриэл Жезус, Ришарлисон, Неймар.
-
Колумбия –
Оспина, Мина, Тесильо, Муньос, Санчес, Барриос, Куадрадо, Урибе, Диас, Борре (Куэльяр, 64), Сапата (Борха, 64).
- Предупреждения:
- Алекс Сандро (14), Эвертон Рибейро (27).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.