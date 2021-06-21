Сборная России заработала 10,75 млн евро призовых на Евро-2020

Стало известно, какую сумму призовых сборная России получит за участие в .

получит 10,75 млн евро по итогам выступления сборной России на чемпионате Европы, пишет РБК.

Каждый из участников турнира гарантированно получит по 9,25 млн евро. За победу на групповом этапе команды получают по 1,5 млн евро, а за ничью – 750 тысяч евро.

на групповом этапе потерпела два поражения и одержала одну победу, переиграв Финляндию (1:0).

В случае выхода в 1/8 финала сборная заработала бы на 2 млн евро больше, в 1/4 финала – еще на 3,25 млн евро больше, в 1/2 финала – еще на 5 млн евро больше. В случае выхода в финал команда получила бы еще 7 млн евро, а в случае победы – 10 млн евро.

ОПЯТЬ.