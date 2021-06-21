Черчесов о раскладах в группе перед Данией: «Математикой мы не занимаемся. Надо отыграть на максимуме»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2020 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о раскладах в группе B перед матчем против Дании.

«Математикой мы не занимаемся. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме», – сказал Черчесов.

«Мы не занимаемся раскладами – мы играем в футбол», – говорится в инстаграме сборной России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Дания. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Черчесов, каким вы его не знаете (сбривал усы из-за Дасаева!)

Ноль очков Дании – несправедливость, они строили игру очень умно. Гид по ключевому сопернику России

Как живет Копенгаген во время Евро: маски отменили, о турнире говорят пару баннеров и Лего, все идут к стене Эриксена

Опрос

Сборную ждет финальный матч в группе. Обыграют датчан?
28521 голос
Да
5.05 Сборная России по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Получить 2000₽
Нет, Дания выиграет
1.70 Сборная Дании по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Получить 2000₽
Будет ничья
4.20 Евро-2020
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Получить 2000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья