Черчесов о раскладах в группе перед Данией: «Математикой мы не занимаемся. Надо отыграть на максимуме»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о раскладах в группе B перед матчем против Дании.

«Математикой мы не занимаемся. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме», – сказал Черчесов.

«Мы не занимаемся раскладами – мы играем в футбол», – говорится в инстаграме сборной России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Дания. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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