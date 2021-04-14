«МЮ» хочет купить Варана, Санчо и Райса летом

планирует усилить состав в летнее трансферное окно.

По данным Manchester Evening News, английский клуб заинтересован в приглашении защитника Рафаэля Варана, хавбека Деклана Райса и полузащитника дортмундской Джейдона Санчо.

«Мадрид» готов продать француза, «Дортмунд» снизил цену на англичанина, а вот покупка Райса станет самой дорогой, если сделка осуществится. Срок действующего контракта 22-летнего игрока с «Вест Хэмом» истекает через три года, на него также претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

Защитник Пау Торрес произвел серьезное впечатление на «Манчестер Юнайтед» во время финала Лиги чемпионов, он входит в шорт-лист «МЮ» из пяти кандидатов на позицию центрального защитника. Однако приоритетным вариантом является приглашение Варана, так как клуб хочет подписать опытного партнера для Харри Магуайра.