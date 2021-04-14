«МЮ» хочет купить Варана, Санчо и Райса летом

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«Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав в летнее трансферное окно.

По данным Manchester Evening News, английский клуб заинтересован в приглашении защитника «Реала» Рафаэля Варана, хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«Мадрид» готов продать француза, «Дортмунд» снизил цену на англичанина, а вот покупка Райса станет самой дорогой, если сделка осуществится. Срок действующего контракта 22-летнего игрока с «Вест Хэмом» истекает через три года, на него также претендуют «Манчестер Сити» и «Челси». 

Защитник «Вильярреал» Пау Торрес произвел серьезное впечатление на «Манчестер Юнайтед» во время финала Лиги чемпионов, он входит в шорт-лист «МЮ» из пяти кандидатов на позицию центрального защитника. Однако приоритетным вариантом является приглашение Варана, так как клуб хочет подписать опытного партнера для Харри Магуайра.

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