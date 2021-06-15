5 автоголов забили на Евро-2020. Это рекорд

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На Евро-2020 установлен рекорд по количеству автоголов.

Футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в течение четырех минут отправили мячи в свои ворота в матче с Германией.

Таким образом, на турнире автоголов стало уже пять – это новый рекорд. На Евро-2016 забитых мячей от своих игроков было три.

Ранее автоголами отличились защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2) и защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3).

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