Антуан Гризманн: «Я помешан на коневодстве, хочу создать конюшню и выиграть Гран-при Америки»

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал об увлечении коневодством и желании стать тренером по окнончании карьеры.

«Я уже готовлюсь к этому со всеми, кто меня окружает. Я помешан на коневодстве и хочу создать хорошую конюшню. Я мечтаю выиграть Гран-при Америки с одной из моих лошадей, это было бы здорово.

И у меня есть еще одна мечта – стать футбольным тренером после завершения карьеры футболиста. Меня интересует управление группой игроков, обдумывание тактики, организация тренировок.

Мне действительно нравится идея получить диплом, чтобы быть на тренерской скамье через несколько лет», – сказал француз.