«В Махачкале кругом были охранники в масках с оружием». Экс-защитник «Зенита» Лумб о выезде к «Анжи»

Бывший защитник вспомнил об адаптации в России и посещении Махачкалы.

«Непросто было адаптироваться. В том смысле, что я уехал из Дании и от своей семьи в новую страну. Чужой язык. Не мог понять, например, надписи на уличных вывесках.

Помню, как меня удивила поездка на гостевой матч с . Мы прибыли туда только в день игры, так как нам объяснили, что прилетать накануне небезопасно.

В самой Махачкале кругом были охранники в масках с оружием. Это был сюрприз, поскольку в Дании такого не встретишь», – сказал Лумб со смехом.