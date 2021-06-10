«В Махачкале кругом были охранники в масках с оружием». Экс-защитник «Зенита» Лумб о выезде к «Анжи»

Бывший защитник «Зенита» Микаэль Лумб вспомнил об адаптации в России и посещении Махачкалы.
«Непросто было адаптироваться. В том смысле, что я уехал из Дании и от своей семьи в новую страну. Чужой язык. Не мог понять, например, надписи на уличных вывесках.
Помню, как меня удивила поездка на гостевой матч с «Анжи». Мы прибыли туда только в день игры, так как нам объяснили, что прилетать накануне небезопасно.
В самой Махачкале кругом были охранники в масках с оружием. Это был сюрприз, поскольку в Дании такого не встретишь», – сказал Лумб со смехом.