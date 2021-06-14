Черчесов о Бузовой: «Красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Рад, что за нас переживают»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не смотрел эфир телеканала «Матч ТВ» с участием поп-исполнительницы , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Телевизор я не смотрю, когда турнир идет. Единственное, что я видел – немецкое телевидение, где была студия, чтобы посмотреть со стороны на наших соперников, потому что они их обсуждали.

Эфир с Бузовой я не смотрел. Рад, что за нас переживают. Но, естественно, красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Потому что вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не на красивых девушках», – сказал тренер.

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