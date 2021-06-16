Ивица Олич: «Я ничего не знал о планах руководства ЦСКА до последнего дня»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ивица Олич Футбол

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу своего увольнения из клуба.

«Я ничего не знал о планах руководства клуба до последнего дня.

15 июня я прилетел в Москву, готовился отправиться на сбор в Австрию вместе с командой.

Хотел узнать, что будет дальше. Но случилось то, о чем все уже знают. Я могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне», – заявил Олич

Во вторник, 15 июня, ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера. Исполняющим обязанности стал Алексей Березуцкий, его помощником – экс-тренер «Тобола» Григорий Бабаян. 

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