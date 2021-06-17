Катя IOWA о сборной России: «Мы не помним хорошего. Люди забыли ЧМ. Евровидение показало: мы готовы гнобить своих»

Поп-исполнительница Екатерина Иванчикова, известная как IOWA, призвала болельщиков поддержать сборную России на , а не критиковать.

– После поражения сборной России от команды некоторые говорят, что в глазах футболистов не было азарта. Вы с этим не согласны?

– Мы не помним хорошего. Люди уже забыли чемпионат мира, как наши игроки боролись и всех объединили. В день четвертьфинального матча мы ехали с гастролей и видели, как люди на улицах прилипли к витринам, за которыми показывали встречу. Подопечные Станислава Черчесова показали, что они настоящие бойцы. До этого были шутки о том, что у нас нет футбола, но они доказали обратное.

Но любой проигрыш будет возвращать их в прошлое. Фанаты не прощают. Они будут качать тебя на руках, не будут спать ночами, отдадут тебе все, но после первого же поражения начнут ненавидеть. Так устроены люди.

Последнее Евровидение показало, что мы готовы гнобить своих, хотя наша представительница показала хороший результат, заняв девятое место. Очень важно проявлять эмпатию по отношению к своим. Чем больше будешь поддерживать, тем больше они будут чувствовать, что нужны, – сказала IOWA.