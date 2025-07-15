Москера прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом». «Канониры» заплатят «Валенсии» менее 20 млн евро с учетом бонусов
«Арсенал» завершает переход Кристиана Москеры из «Валенсии».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 21-летний защитник сегодня прилетел в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта. Фиксированная сумма трансфера составит 15 млн евро, с учетом бонусов – менее 20 млн.
Отмечается, что интерес к Москере проявляли два клуба Серии А, предлагавшие большую зарплату, чем «Арсенал», но защитник сделал выбор в пользу «канониров» после разговора с главным тренером Микелем Артетой и спортивным директором Андреа Бертой. При этом лондонцы были готовы подписать Москеру свободным агентом в следующем году, но «Валенсия» не захотела отпускать игрока бесплатно.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12725 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: GiveMeSport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости