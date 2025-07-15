Москера прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом». «Канониры» заплатят «Валенсии» менее 20 млн евро с учетом бонусов

«Арсенал» завершает переход Кристиана Москеры из «Валенсии».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 21-летний защитник сегодня прилетел в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта. Фиксированная сумма трансфера составит 15 млн евро, с учетом бонусов – менее 20 млн.

Отмечается, что интерес к Москере проявляли два клуба Серии А, предлагавшие большую зарплату, чем «Арсенал », но защитник сделал выбор в пользу «канониров» после разговора с главным тренером Микелем Артетой и спортивным директором Андреа Бертой. При этом лондонцы были готовы подписать Москеру свободным агентом в следующем году, но «Валенсия » не захотела отпускать игрока бесплатно.