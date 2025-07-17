Проехал кругосветку ради матча «Луча», а теперь возрождает любимую команду. Вдохновляющие истории болельщиков

Собирал Терентьев.

Футбол не только очки/голы/таблицы, но и образ мышления. Будь то познание далеких стран из маленькой комнаты в родительской квартире с плакатами любимых игроков. Или изучение языка, чтобы прочитать в оригинале автобиографию человека, которым восхищаешься.

А еще футбол – это путешествия. Возможность увидеть и понять другую культуру и других людей. Объединяющая сила самой массовой игры.

Мы собрали четыре вдохновляющих истории, как футбол стал для болельщиков окошком в новое.

● Дарья сдавала фанатам квартиру во время ЧМ-2018, а пришла к изучению испанского и познанию себя.

● Александр из Якутии потерял возможность ходить, но спустя годы исполнил мечту, пробив «золотой сезон» за «Торпедо».

● Петр на пенсии очень скучает по возможности играть в футбол, но находит радость в выездах с командой, за которую болеет с детства.

● Артур проехал кругосветку ради «Луча», а теперь с друзьями возрождает клуб.

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Я сдавала квартиру фанатам – влюбилась в Ди Марию, начала учить испанский и открыла новую культуру как способ самопознания

«Идея сдать квартиру фанатам пришла сама собой. Я много путешествовала таким образом, арендуя жилье, – рассказывает Спортсу’’ Дарья Матвеева. – Очень удобно: тебя встречают как дома, подскажут, помогут. Такой формат нравится больше, чем с отелями. Если это не какой-то пляжный отдых.

Ездила так в Испанию, Португалию, Канаду, США. В Америке история со съемным жильем для туристов очень развита – многие сдают если не квартиру, то гараж, например. Оборудовав его предварительно.

Мне очень повезло с гостями на ЧМ-2018 – это мексиканцы и аргентинцы. Восторженные, яркие. Аргентинцы постоянно говорили о Ди Марии, и я заразилась любовью к нему. Даже майку с ним купила.

В свое время была на стадионах в Мадриде и Барселоне, смотрела чемпионат мира, когда еще немцы побеждали с тренером Францем Беккенбауэром. А сыновья – даже бОльшие футбольные фанаты, чем я. Когда были маленькие, постоянно ездили с ними в аэропорты встречать футболистов.

Показывали эти фотографии аргентинцам и мексиканцами – они были в восторге.

Общались так: они с нами на испанском, а мы – на английском. Разговорились про русский балет, у нас альбом на испанском был – с историей, фотографиями. Им очень понравилось. Кстати, с альбомом случайной вышло: я коллекционирую книги по искусству – и как-то из Испании привезла про балет.

В нашем доме сдавалось немало квартир – в подъезде будто фестиваль проходил. Ощущение праздника, теплоты. Кругом на улицах люди с чемоданами на колесиках, песни, танцы. Что особенно поразило: в подъезде было правило – после 23 часов не шуметь. И ни одной жалобы на гостей не пришло.

Меня поражало как в них сочетаются фанатский азарт, страсть и интеллигентность.

Видимо, ребята вещи оставляли дома, и весь день гуляли, ходили на футбол, а дома уже отсыпались. Потому что расположение прекрасное – внутри бульварного кольца. До Кремля 15 минут прогулочным шагом, рядом ГУМ, ЦУМ, куча кафе, круглосуточные магазины. При этом идеально тихо.

Аргентинцы после чемпионата мира остались в России на несколько месяцев – молодые ребята, студенты. Ездили в Казань, другие города. Особенно отмечали транспорт – как все удобно и понятно, даже если впервые тут. Экспрессы, метро, аэропорты. Говорили, что в России люди очень доброжелательные и всегда помогут.

Я слышала о стереотипах про фанатов. Такой же про киношников есть: «Нам нужна квартира, где еще не снимали [фильм]. Так как туда, где мы снимали, нас больше не пустят». Но я не переживала, что квартиру разгромят. Если ты к людям хорошо относишься, так будут и к тебе.

Цена за сутки была примерно долларов 300. Повесила объявление перед турниром, когда самый бум уже прошел. И мексиканцы, и аргентинцы говорили, что для сезона чемпионата мира и самого центра города это недорого. Плюс они по двое снимали – то есть цена пополам делилась.

Главное воспоминание от того ЧМ – каждый день был особенным. Кругом счастливые люди, которые болеют за свои команды. Везде экраны, люди на верандах, атмосфера праздника. Насколько помню, даже не было каких-то эксцессов. Чтобы разгромили что-то.

Мексиканцы угощали нас конфетами – маленькие такие, с перцем. Аргентинцы ходили с моими сыновьями в бар смотреть футбол. Мы даже поддерживали связь одно время – когда они раздумывали, чтобы приехать учиться в Россию.

Для меня эта история еще и про возможность соприкоснуться с новой культурой. Знаете, как говорят: «Границы твоего мира – это границы твоего языка». Общение с людьми из другого мира – уникальные эмоции. Ты чувствуешь, как сам меняешься и рефлексируешь, как в тебе эта новая культура отзывается и дает новые мысли, переживания.

После встречи с аргентинцами и мексиканцами, захотела выучить испанский язык. Купила учебники, начала заниматься, но довести до конца пока не получилось. Но это у меня. У нас в семье теперь есть те, кто фильмы могут смотреть на испанском.

Так что получился опыт, который заряжает».

***

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В 30 лет я потерял почти все – из-за аварии. Но спустя 15 лет пробил «золотой сезон» за «Торпедо»

«Я родился и вырос в Якутске. Футбол увлек в 12 – когда у нас появилась команда мастеров. Это 1990-й, – рассказывает Спортсу’’ Александр Прокопьев. – Ходил на все игры, записался в футбольную секцию, а в 15 увлекся журналистикой. Сначала писал тексты для предматчевых программок, а потом брал интервью.

Хорошо общался к футболистами – например, с Юрием Пудышевым (чемпион СССР в составе минского «Динамо») даже иногда чай пили вместе. Как-то заглянул к нему в гости (жил совсем неподалеку), говорю: «Мама купила путевку в Москву» – «О, увидишь Валеру Газзаева, передавай привет». Они вместе играли за «Динамо» Москва.

Я отбился от нашей экскурсионной группы, поехал на стадион «Динамо» – там была тренировка к ответке Кубка УЕФА с «Торино». Меня пропустили на трибуну, а Газзаев стоял на бровке. Я постепенно подкрадывался: спущусь на пару ступенек, постою, снова спущусь, снова постою – и когда приблизился, говорю: «Валерий Георгиевич, вам привет от Юрия Пудышева».

Работники стадиона сразу увели меня на самый вверх.

В 90-х в Якутии на Первую лигу ходило тысяч 5-6. Команда даже метила выше, но не пустили: в 93-м был переходной сезон, шли в лидерах, а потом игроки жаловались – стали сплавлять. Потому что Дальний Восток: далеко и дорого летать. Закончили седьмыми – в двух очках от места, которое давало право попасть в объединенную Первую лигу.

Наш стадион называли танкодром. Ну, гарево-песчаное поле. Кстати, Юрий Пудышев рассказывал забавную историю по этому поводу. В Якутске одна трибуна была недостроена, а разметку делали прямо перед матчем (посыпали линии мелом). И вот приезжает судья в первый раз, выходит за два часа до матча из подтрибунки, смотрит, разметки нет, трибун напротив нет.

И говорит: «А где поле?». Думал, заблудился и вышел не туда.

Позже команда закрылась. В 2011-м пытались возродить, я даже числился один сезон пресс-атташе и работал диктором на стадионе. Но в Якутии тяжело содержать команду – очень много средств уходит на логистику. Даже при сопоставимых бюджетах с конкурентами зарплаты маленькие.

Я мечтал ездить на выезды за республиканские команды – одно время у нас их три было: кроме якутской, еще «Металлург» из Алдана и «Кристалл» из Нерюнгри. Но такие поездки – очень дорого.

Спасибо хоть, что лет 10 назад появился ж/д вокзал на другой стороне реки Лена. До этого приходилось либо летать самолетами, либо на машине 800 км до вокзала Нерюнгри. Как говорят, сейчас начались работы по возведению моста. Может, года через три достроят.

Так совпало, что мой первый выездной матч случился в той самой турпоездке в 1992-м. Сходил на «Динамо» – «Торино», а на следующий день на игру «Торпедо» и «Реала». Поставил в известность руководителя группы и на карманные деньги от мамы купил билеты.

Вторая игра меня поразила. Хотя у «Торпедо» не было сильнейшего состава, а у «Реала» приехали все лучшие: Йерро, Саморано, Бутрагеньо. В Испании проиграли 2:5, в Москве на последних минутах вели 3:2, «Торпедо» придушило «Реал».

Я реально верил, что могут забить еще.

После матча шел в толпе болельщиков, где люди скандировали: «Торпедо», «Торпедо». Так этот клуб стал любимым. Сложился накопительный эффект – годом ранее «Торпедо» чуть не вышло в полуфинал Кубка УЕФА. Споткнулись на «Брондбю». А я вставал по утрам и смотрел все матчи в шесть часов по местному времени. В следующий раз попал на «Торпедо» в 1999-м – как раз играли с «Динамо».

А потом – авария. Тяжелая травма шеи, тетраплегия, когда все четыре конечности парализованы. Два года не мог самостоятельно повернуться в постели. На 18 лет выпал из стадионного боления.

Вернулся только в 2017-м.

Силы бороться давали друзья и мама. Когда надолго оказался в больнице, коллеги навещали каждый день. Дежурства ставили. Поэтому я практически не оставался наедине со своими мыслями. Пришлось уволиться с позиции главного редактора [якутского медиахолдинга] спустя 4 месяца, но сразу предложили подработку. Корреспондентом. За что большое спасибо. Для меня это было очень важно.

Брал телефон, звонил, печатал – это еще и помогало для моторики.

Долго не мог смириться, что случившееся – навсегда. Даже спустя три-четыре года думал: еще побегу. Но потом пришло принятие – стал просто жить и стараться получать удовольствие от того, что происходит вокруг. Больше не ждал чуда.

Думал, чем теперь заниматься человеку на коляске, чтобы была причина выбираться из дома. Вспомнил про бильярд: я раньше играл в русский, но после аварии стало слишком сложно – стол высокий. Тяжело. Попробовал пул, который казался баловством: шары маленькие, лузы большие. Но втянулся – понял, насколько на самом деле умная игра. В России тогда не было соревнований для людей на колясках, я тренировался в Якутске – и искал турниры в Европе.

В 2011-м начал заниматься с тренером (по русском бильярду, но техника удара похожа). В 2012-м поехал на первый международный старт, познакомился со спортсменами, получил контакты европейской федерации – и так попал на ЧМ. Взял с собой еще парня из Якутска. Мы стали первыми участниками из России на ЧМ среди спортсменов на коляске.

Выступили не очень, но в целом результатом был доволен. Во всех матчах брал хотя бы партию (только неоднократному чемпиону мира проиграл 0:7), действующему чемпиону Европы уступил 3:7. Мог еще побороться, но мастерства не хватило.

Ездил в основном за свой счет – тратил все заработанные деньги. Брал билеты на лоукостеры, искал акции. Например, в 2013 году уложился в 50 тысяч рублей – авиа от Якутска до Лондона и обратно вместе с проживанием в гостинице на пять дней. Спустя пару лет 50 тысяч стоил только перелет в одну сторону от Якутска до Москвы.

Пару поездок оплатило Минспорта Якутии – например, так в 2018-м добрался на еще один ЧМ. Сейчас только иногда езжу на турниры в России, но практически не тренируюсь. Поэтому уровень стал слабеньким.

В 2017-м после бильярдного турнира в Англии выбрался на Кубок лиги «Лестер» – «Ливерпуль», потом – «Барнсли» против «Астон Виллы», где играл ветеран Джон Терри. Снова загорелся увидеть матч «Торпедо» вживую. Повезло, что у меня на пересадке в Якутске было три-четыре дня. Отправился на игру Второй лиги «Арарат» – «Торпедо». Снова 3:2, как и 25 лет назад, только в этот раз проиграли. Но ощущения все равно непередаваемые.

Я давно хотел переехать в Москву – чувствовал, что мой город. Плюс здесь больше условий для людей на колясках в плане передвижения. И, конечно, – это возможность ходить на матчи «Торпедо».

И переехал в 2021-м.

В сезоне-2022/23 пробил «золотой сезон» в РПЛ. Было очень сложно – я работаю в пресс-службе вуза. Если матчи выпадали на будни, отпрашивался или придумывал, как поработать перед матчем в другом городе. Например, в Сочи прилетел в пятницу с утра, целый день работал – благо, был очень удобный коворкинг от ВК с бесплатным кофе, – а вечером на футбол.

Самое сложное для меня в дороге – физическое состояние. Трудно долго находиться в вертикальном положении. Поэтому, например, в Екатеринбурге провел небольшую разведку – и на второй раз нашел очень хорошее местечко в аэропорту, где маломобильному человеку можно отдохнуть. Прилетел, полежал сразу после самолета, доспал. И в районе обеда поехал на матч.

Сейчас понимаю, вряд ли уже повторю «золотой сезон». Слишком большая нагрузка. А тогда поставил цель – и шел к ней.

Смотрел календарь – и пытался прикинуть, как все успеть. Точные дата и время обычно выставляют за две-три недели. А до этого только понимание, в какие выходные и какой город. В «Золотой сезон» обычно ездил одним днем, чтобы сэкономить на гостинице. Остался на ночевку только в пяти из 13 выездов – Самара, Оренбург, Грозный, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

В плане удобств для людей на колясках запомнились Сочи и Питер. Там можно прямо от аэропорта доехать до города на общественном транспорте. Он ходит регулярно. В Самаре, например, тяжелее – автобус раз в 2,5 часа. Пришлось на такси. В Грозном впечатлило, что каждый прохожий подходил и спрашивал, чем помочь: «Может, докатить до куда-нибудь?»

Я на эти предложения с удовольствием откликался. Очень отзывчивые люди. Еще спасибо администраторам в гостинице – матч был поздний, в воскресенье. Мне позволили бесплатно остаться в номере до вечера – чтобы поработать в понедельник.

Не хочу давать каких-то рекомендаций по выездам – у каждого своя мотивация. Меня двигала вперед мечта посетить все матчи «Торпедо» за сезон. Когда жил в Якутске, даже не представлял, что получится. Тем более после аварии.

Кстати, посчитал, сколько потратил в «золотой сезон» на самолеты/поезда и гостиницы/квартиры – вышло 120 тысяч рублей. Например, в Самару слетали с сыном туда обратно за 6 тысяч на двоих и там недорого снимали однушку на пару дней.

Обычно стараюсь искать акции, дешевые билеты, брать их заранее. Помню, как ловил момент, чтобы взять билет в Сочи. Захожу – 8 тысяч туда-обратно, но еще не вывесили точную дату и время матча. Жду. Ради интереса мониторил каждый день – цена росла на тысячу. В итоге взял за 25, а ближе к дате вылета цена была уже под 40.

Одна из любимых историй – как мы с друзьями из Якутска ездили на матч «Торпедо» во Владивостоке. Году в 2019-м. Три с половиной дня на машине в одну сторону, а по дороге заехали в Хабаровск – на турнир по бильярду.

Заселились в лагерь на берегу моря, с палатками. Тогда рядом проходил ураган (его назвали «Франциско»). Ветер такой, что палатки пришлось обкладывать камнями, чтобы не унесло. Мне еще воды набило под матрас, а я же не мог ее вытряхнуть сам. На следующий день заселились в гостиницу.

Лично я езжу по двум причинам. Первая: поддержка любимой команды. Вторая – мне просто нравится. Когда пробил «золотой сезон» в РПЛ, не все в фанатском сообществе это приняли. Только началась история с FanID, фанаты бойкотировали матчи, поэтому посчитали: золотой выезд можно пробить только за «Торпедо-2».

Но я не расстраиваюсь, потому что делал это не для фанатского движения, а для команды и себя. Это была моя мечта еще давным-давно, и я считал ее нереальной. А потом поставил цель и шел – перебарывая себя, какие-то свои комплексы, переживания, сомнения. В моменте даже не ощущал, насколько это на самом деле было сложно. После нахлынуло.

А еще за все поездки убедился – у нас хорошие люди. Если будет нужно, в любом городе помогут. Надо только попросить».

Я очень скучаю по игре в футбол, поэтому на пенсии стал ездить на все матчи ЦСКА

«За ЦСКА я начал болеть с 1970-го года, когда мне было 9. Смотрели с отцом на маленьком телевизоре матч за звание чемпиона с «Динамо», – рассказывает Спортсу’’ Петр Цаллагов. – Первая игра 0:0, дополнительного времени и серии пенальти еще нет, поэтому назначили переигровку. ЦСКА уступал 1:3, но победил 4:3. С тех пор за армейцев.

Но, наверное, другого выбора и не было – отец и дядя за ЦСКА с детства, фамилия у меня на «ц» начинается, а день рождения – 23 февраля. День советской армии. Все сошлось.

Лет в 18 стал ходить на стадион – на Песчанку (до 2000-го главный стадион команды – Спортс’’).

Запомнилось, как отец привез из командировки в Индии автомобильный клаксон. Большой такой, здорово шумел. Взял с собой на стадион, ЦСКА забил гол, я как дал в этот клаксон. Откуда-то прилетели трое [сотрудников милиции], скрутили, вывели в подтрибунку, отобрали подарок отца и вытолкали обратно на трибуны.

Думал, что дома скажу? Но отец все понял и только посмеялся.

Вообще боление сейчас и тогда – очень большая разница. Раньше кричать особо нельзя было, дудеть во что-то – тоже, никакой пиротехники, естественно. За командой следили по радио и еженедельнику «Футбол». Приходилось несколько киосков обежать, чтобы получить номер.

Записывали с бабушкой результаты в тетрадку (она переживала за «Торпедо» еще со времен Стрельцова и Воронина), вели таблицы. Моими любимыми игроками были Борис Копейкин, Владимир Астаповский, чуть позже – Александр Тарханов.

Регулярно ходить на матчи стал в 2004 году, потому что сам перестал играть. Две грыжи – даже в больницу один раз увозили в скрюченном состоянии. Сказали: «Больше не надо». Решил компенсировать отсутствие футбола хоть чем-то.

В 2005-м я съездил почти на все выездные матчи победного Кубка УЕФА. К сожалению, на финал в Лиссабоне не попал – это прям заноза: из-за командировки в Казахстан по работе, когда я трудился в американской компании (занимался автоматизацией производства – всего: от макарон до космической отрасли). Так что смотрел финал в строительном городке – помню, казахи очень болели за ЦСКА. Было здорово, такой праздник.

Работа сильно ограничивала в выездах, но в 2017-м я ушел в годичный отпуск – и пробил первый «золотой сезон». От Хабаровска до Лиссабона (ЦСКА играл в ЛЧ-2017/18 с «Бенфикой» – Спортс’’). В Хабаровске – дичь, конечно: минус 20 на улице, стадион рядом с рекой, холодрыга. На такие матчи всегда иду в двух куртках: одна цсковская – ветровка, но непробиваемая, – на нее пояс из собачий шерсти (для спины), а сверху длинный пуховик.

Второй «золотой сезон» был в этом году, когда я уже окончательно ушел на пенсию. Сейчас работаю только на загородном участке. Для удобства завел группу в телеграме, куда добавил всех футбольных друзей. Если еду куда-то, выкладываю фото билетов на поезд и на трибуны. Какой ряд, какое место. Иногда выкладываю схему стадиона, как удобнее пройти. Очень помогает координировать поездки с друзьями.

Еще добавил в группу сына, чтобы он всегда знал, где я нахожусь – на всякий случай.

Запоминающаяся поездка в Грозный – на кубковый матч с «Ахматом». Рейс задержали на три часа, а у меня прилет – за три часа и 10 минут до матча. В аэропорту рванул к первому таксисту, сказал: «Не торгуюсь. Если быстро довезешь, дам больше». Объезжали пробки по улочкам.

Прямо у стадиона подошел к сотруднику безопасности. Говорю: «Такая засада. Надо сдать вещи в гостиницу, купить билет – пропущу полтайма минимум, помогите». Он: «Мы пожилых уважаем». Провел максимально быстро, сам сделал досмотр, помог с вещами и без билета пустил на фанатскую трибуну. Я до сих пор так ему благодарен – будто кто-то сверху сказал: «Подойди к нему».

Мы выиграли 2:0. Тяжелый матч, Круговой на последних минутах забил. Грозный – прелесть. Люди очень отзывчивые. Странно только, что улицы чаще пустые.

На матчи сборной со мной ездит жена – ей больше нравятся длительные поездки. Были на ЧМ-2014 в Бразилии, на Евро-2016 во Франции. В Бразилии проехали 7 тысяч км по побережью! Как-то заехали случайно в фавелы – жена перепугалась немного: «Скорее поехали отсюда». Ничего страшного не случилось, просто атмосфера давящая – развалины какие-то, темно. А так Бразилия – прекрасная страна.

Но с ЧМ в России ничто не сравнится. Побывали на всех стадионах, организация, атмосфера – высший уровень. Помню, как в Ростове встретились с болельщиками Бразилии и Швейцарии. Разговорились. Оказалось, муж и жена: познакомились, когда женщина приехала из Южной Америки в отпуск в Швейцарию. Теперь вместе живут в Бразилии и ездят на футбол. Любовь.

У меня больше 150 выездов за ЦСКА. Боление на стадионе, конечно, не замещает игру в футбол. Очень по этому скучаю. Недавно попытался вернуться – в Москве есть турнир для пожилых людей. Но кончилось печально – опять дернул спину. Больше даже не буду пробовать.

Но поездки за командой компенсируют утрату возможности играть самому.

Я ни один спорт, кроме бадминтона и большого тенниса (так как играл в них), не могу понять как футбол. Мне интересно прочувствовать тренера, какие замены он делает и почему. Даже выработалась привычка – сначала смотрю матч вживую, а дома пересматриваю в записи. Восприятие конкретных моментов совершенно другое. Стадион – это масштаб, атмосфера, эмоции. У экрана – красота технических приемов (по ТВ же ближе показывают игроков) и тактические детали.

А еще стадион – это общение. Там встретил однокурсника, с которым потерялись после вуза. А недавно познакомился с совершенно замечательным человеком Олегом, который теперь один из моих лучших друзей. Случайно разговорились в Ростове, и оказалось, что сидим в одном ряду на «ВЭБ Арене». Теперь ездим на выезды вместе.

Он меня культурно просвещает. С его подачи ходили в Оренбурге в картинную галерею, в драмтеатр. Кстати, в Оренбурге была добрая история. Разговорились – я, друг и администратор гостиницы: «Хочу на футбол» – «Пошли с нами». Помогли с FanID, достали билеты. Потом она приезжала в Москву на матч ЦСКА.

В моем случае, чтобы пробить «золотой сезон», важен один пункт. Надо не работать. Сейчас на пенсии проще – поставил цель, и все. Насчет финансов – повезло. Я же 20 лет проработал на крупную американскую фирму [и накопил свободные средства]. На одну пенсию так бы не поездил.

Когда появляются дата и время матча, сразу сажусь покупать билеты, ищу съемную квартиру. В прошедшем сезоне ездил в основном одним днем, не смотря город. Мама не очень хорошо себя чувствует – не хотел надолго ее оставлять. Раньше проводил в выездном городе 4-5 дней после матча.

Из новых мест удивил Саранск – чисто, вкусно, красиво. Но главное впечатление, конечно, Краснодар – парк и стадион Сергея Галицкого. Лучше сейчас ничего нет. В первый раз не успел попасть там в японский сад, потому что надо заранее занимать очередь. Во второй приезд специально прибыл пораньше. Красота! Бывал в командировках в Японии – и скажу так: в Краснодаре японский сад не хуже, чем там.

Иногда спрашивают: «Зачем тебе столько ездить ради футбола?»

А я всю жизнь куда-то езжу. Мне нравятся самолеты, поезда, ощущение движения.

Но в следующем сезоне – матчи только в Москве. Обещал жене. У нас был договор из двух пунктов. Первый: в сезоне-2024/25 я могу ездить на все матчи, какие смогу. Второй пункт: в следующем хожу только на домашние игры.

Сейчас уже взял новый абонемент – у меня именное место на стадионе».

Я проехал кругосветку ради матча «Луча», а теперь возрождаю любимую команду

«У меня простая история, – рассказывает Спортсу’’ Артур Поплавцов из Владивостока. – Отец работал врачом в «Луче», мы жили рядом со стадионом – через дорогу. А я всегда любил спорт.

В 2000-х, когда «Луч» играл в РПЛ, не всегда была возможность смотреть матчи по ТВ. Телеканал «Спорт» показывал только главные в туре. Приходилось по радио слушать – когда раз в 15 минут музыка прерывалась, а ведущий говорил, что на поле происходит.

После школы стал ездить за командой. Как-то с друзьями мы сделали кругосветку на матч против «Балтики» в 2017-м – даже на Спортсе’’ о ней писали . Месяц в дороге.

Поездки из Владивостока – всегда очень серьезное мероприятие. Зато кайфовое. На двойной выезд в Томск и Новосибирск добирались по КВЖД (китайско-восточная железная дорога). Смотришь в окно – степи, пустыни, атмосферно. В Сахалин плавали на пароме, в Славянку – на яхте друга. Владивосток – портовой город.

Самый запоминающийся матч – победа над Томском в Кубке в 1/4 [в 2014-м]. 0:1 проигрывали, в меньшинстве сравняли – и по пенальти прошли. Незабываемо. В Томск тогда несколько человек поехали, а мы всей гурьбой в баре смотрели. Если бы дальше пробились в финал, то вышли бы в еврокубки: поэтому некоторые сразу пошли узнавать, как паспортный стол работает, чтобы загранники сделать.

Но в полуфинале проиграли «Ростову» 1:3.

Идея пробить «золотой сезон» есть у всех, кто увлекается выездами. Но у «Луча» нет фанатов, которые делали подобное. Или даже пробил 100+ выездов, как бывает у фанатов других клубов. Максимум 50+ матчей. Для нас главный показатель – длительность поездки. Некоторое на три-четыре месяца уезжают из дома. У меня рекорд – месяц.

Работаю финансистом, и планирование выездов завязано на отпусках. За выходные не успеть, а в праздники – дорогие билеты. Поэтому обычно перед Новым годом, когда распределяется отпуск, ты закладываешь два окошка – пару недель на весну и пару – на осень. Что попадается – туда и едешь.

На выездах мы обычно живем на съемных квартирах или у других фанатов. Как-то на Сахалине ютились в однушке друга: 12 человек – двое спали на балконе в палатке.

В 2020-м «Луч» обанкротился. С одной стороны, привычная история для нашего футбола. Если посмотреть, сколько клубов было за Уралом в 93-м и сколько сейчас – разница огромная .

С другой – сложные чувства. Выезды – важная часть жизни. Да, мы давно не были в РПЛ, зато в последние годы за клуб играли в основном местные. Чьи-то одноклассники, друзья, знакомые, соседи. Это еще больше сближает с командой. Помню, когда за нас в ФНЛ выступал Леша Грицаенко, с которым все фанаты за руку здороваются. Или, наверное, самый популярный игрок «Луча» – Александр Тихоновецкий. Для нас он Саша Гарин (Тихоновецкий взял фамилию жены из-за разногласий с дядей, экс-игроком «Локомотива» Олегом Гариным – Спортс’’). Звезда, был в ЦСКА, но для кого-то еще и сосед по дому.

В топ-командах такое встречается редко: много легионеров и приезжих.

Когда «Луча» не стало, первый вопрос был: что теперь делать в отпуске? Например, я с 2011-го (когда начал работать) до ковидного 2020-го каждый отпуск планировал так, чтобы съездить на игры «Луча».

И тут футбол закончился. Все стали делать ремонт [дома в отпусках].

Осталась только детско-юношеская школа, где много молодежи, которой негде было играть. Заявились на чемпионат края. И мы стали ездить на их игры.

В 2024-м отправились в Китай – на турнир ребят 2008-2009 года рождения. Город Лунцзин на границе с Северной Кореей. Кроме «Луча» и местных команд была еще хабаровская «Искра». Отличные условия – огромное количество полей, классная инфраструктура (огромный интернат, территория вокруг полей), залы, манежи. Все очень удобно.

В приграничный Китай можно въехать из России по упрощенной визе. Человек 30 набралось. Первый день наши играли на запасном поле, а мы сели у углового флажка и громко поддерживали. Китайской стороне так понравилось, что к нам подошел директор комплекса. Сказал: «Что хотите?» – «Чтобы следующий матч играли на основном поле – там красивые стилизованные трибуны» – «Договорились. Только одно попрошу: давайте я приглашу телевизионщиков, пусть заснимут, как у нас на турнире болеют».

Китайцы очень по-доброму отнеслись. Фоткались с нами.

Сейчас вообще из Владивостока в Китай люди часто ездят – у нас весь транзит не через Стамбул [как в европейской части России], а через Пекин. Если хочешь заграницу, надо сначала в Китай. А кто-то отправляются туда отдыхать – например, кататься на лыжах в горы.

Как говорят: «Владивосток – самый европейский город Азии и самый азиатский город Европы». В нем идет переплетение культур. Например, в городе многие едят с помощью палочек, потому что так удобнее. А во всех туристических местах вывески дублируются на китайский, корейский, английский.

За молодежкой и детскими командами «Луча» мы ездили до этого сезона. Но вмешалось владивостокское «Динамо» – новый профессиональный клуб в городе, созданный абсолютно искусственно. Не было даже собственной спортшколы. А чтобы пройти лицензирование, школа нужна. Вот и забрали.

Не все из футболистов к ним пошли – потому что «Луч» и «Динамо» антагонисты. В 1958-м наша история началась как раз с того, что мы их обыграли – за право заявиться в проффутбол. Фанаты решили создать свою команду. Из ребят, кто не пошел в «Динамо», кто был причастен к «Лучу», из фанатов, которые играют на неплохом уровне.

Заявились во вторую лигу чемпионата Владивостока. Название «Луч» пока не можем использовать – из-за юридических вопросов [после банкротства команды]. Конечно, клубу нужны деньги: ребята играют бесплатно, но нужно оплачивать тренировки, аренду полей, экипировку, дорогу на матчи, фишки, манишки. Плюс взнос за участие в чемпионате города. Скидываемся фанатским движем – кто сколько может. Пока непонятно, какой будет бюджет на год.

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Нет конкретной лиги, куда хотели бы дойти. Может, вообще со временем заявимся в азиатский турнир. Как было, допустим, у сахалинских хоккеистов (ХК «Сахалин» в 2010-х несколько лет участвовал в Азиатской хоккейной лиги с командами из Японии и Кореи – Спортс’’).

Главное, чтобы команда жила – пусть она даже любительская. Если захотим большой футбол, включим телевизор – и посмотрим на Ламина Ямаля.

Сейчас наши матчи собирают по 300 человек, максимальная вместимость стадиона, где раньше играл дубль «Луча». А желающих еще больше – думаем, как людей разместить.

Больших фанатских мечт сейчас не осталось. Самый дальний выезд уже пробивал, «Луч» в РПЛ видел, а в ЛЧ – уже точно не вижу. Тут как не мечтай. Но посмотреть на любимый клуб на гигантском азиатском стадионе, где собралось бы тысяч 100 зрителей было бы неплохо.

А если бы кто-то из ребят, играющих сейчас за «Луч» на чемпионате города, в такой игре вышел, было бы вообще красиво».

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Фото: РИА Новости /Виталий Аньков, Алексей Филиппов, Сергей Пивоваров, Сергей Субботин

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