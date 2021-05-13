Рамос не вернется в «Севилью». Он хочет получать в новом клубе 12 млн евро в год

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Защитник Серхио Рамос, покинувший накануне «Реал», не вернется в «Севилью», за которую он выступал с 2004 по 2005 год.

Андалузский клуб никогда не рассматривал возможность возвращения 35-летнего игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Рамос ведет переговоры с другим клубом. Ранее стало известно, что на защитника претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

По информации As, в новом клубе Рамос рассчитывает зарабатывать 12 млн евро в год.

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