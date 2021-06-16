Черчесов о Сафонове: «Я же не с улицы вратаря взял. Он заявлен, имеет право играть, как и другие»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу сборная Финляндии по футболу Евро-2020 Краснодар Магомед Оздоев Роман Зобнин Матвей Сафонов Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Евро-2020 с Финляндией (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Почему сделали выбор в пользу Сафонова?

– Мы в турнире, я же не с улицы вратаря взял, который не заявлен. Он заявлен, имеет право играть такое же, как другие вратари. Турнир идет, у нас следующий матч. Мы внимательно смотрим и принимаем свои решения.

– В марте Россия уже играла с ромбом – тогда Оздоев был опорным. Сейчас он играл правее, а опорную зону закрывал Зобнин. Почему приняли такое решение?

– Смотрим на состояние футболистов, кто какую роль может сегодня выполнить. Надо было чаще подключаться, выжимать. Мы видим, что Оздоев в хорошем физическом состоянии.

Посчитали, что Зобнин будет полезнее в работе влево-вправо, – сказал Черчесов.

 

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