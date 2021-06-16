Далер Кузяев: «Моментов создали сполна в 1-м тайме, но где-то реализация подвела, фортуна отвернулась»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев подвел итоги матча против Финляндии (1:0).

– Далер, поздравляем. Как эмоции после игры?

– Спасибо большое. Устал, непростая игра была. В первом тайме хорошо играли, создавали моменты, но во втором что-то мы сбавили в темпе. Не знаю почему. Были некоторые сложности.

– Обсуждался ли вопрос, что вы можете не участвовать в этом матче из-за здоровья?

– Нет, из-за здоровья – не обсуждалось. Еще на вчерашней тренировке я чувствовал себя замечательно, так что никаких проблем не испытывал.

– Играть крайнего защитника – не самая привычная ваша роль в карьере. Насколько комфортно себя чувствуете в сборной? Насколько понимаете, что от вас требуется, и насколько с этим справляетесь, как вам кажется?

– В целом я, конечно, понимаю, какие требования нужны на этой позиции.

– Что хочет Черчесов от вас?

– Чтобы я закрывал весь фланг, успевал в защите и подключался к атакам. Конечно, это непривычная для меня позиция, мне комфортнее играть в центре полузащиты, но раз тренер так решил – я обязан выполнять.

– Когда Дзюба отдавал передачу на углу штрафной, расскажите, как все было? Как долго вы думали, куда бить, как бить, когда Градецки потащил?

– Я первоначально думал ударить в дальний угол. Просто недостаточно сильно ударил. Если бы чуть-чуть добавил мощи и, может, чуть-чуть еще в угол – думаю, мяч бы залетел. Но, к сожалению, да, не забил.

– Вы несколько раз могли отличиться – не вы лично, а команда. Когда сборная играет хорошо, но не забивает, это как-то давит на вас?

– Ну как сказать. Конечно, это слегка давит, потому что моментов в первом тайме создали сполна, но где-то реализация подвела, где-то фортуна отвернулась от нас. Но ребята молодцы, не сдавались, продолжали играть. Я думаю, мы вполне заслуженно забили гол в конце тайма, – сказал Кузяев в эфире .

Миранчук – лучший игрок матча с Финляндией. Он забил победный гол