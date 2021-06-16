Россия не пропустила на Евро впервые за 10 матчей

обыграла Финляндию (1:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Российская команда прервала серию из девяти матчей с пропущенными голами на чемпионатах Европы. До сегодняшнего дня в последний раз ей удавалось сохранить ворота сухими на Евро-2008 – в игре против Швеции (2:0).

С тех пор ей забивали Нидерланды и Испания на Евро-2008, Чехия, Польша и Греция – на Евро-2012, Англия, Словакия и Уэльс – на Евро-2016, Бельгия – на .

Сафонов не пропустил в первом официальном матче за сборную России