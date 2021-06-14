Тренер сборной Финляндии: «Если с Россией будет ничья, нас это вполне устроит»

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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от предстоящего матча Евро-2020 против сборной России.

«Посмотрели стадион, думаю, он отличный. Завтра будет хорошая игра. Уже восстановились после Дании, во многих смыслах это была сложная игра. Завтра предстоит довольно трудное испытание.

Будет очень сложно играть с Россией. Если надеяться на ничью, это отразится на настроении игроков. Посмотрим, как пойдет игра. Если будет ничья, нас это вполне устроит.

Точность передач и физическое состояние наших игроков имело значение в игре с Данией. Будем концентрироваться на этом и сегодня. Важно, чтобы наши игроки справлялись с прессингом России», – сказал Канерва.

Сборная России сыграет с Финляндией завтра, 16 июня. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.

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