Министр спорта России: «Ожидаем победы в матче с Финляндией. Надеюсь, спортсмены и тренеры оправдают доверие»

Министр спорта России Олег Матыцин ждет победы сборной России в матче против Финляндии.

«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей.

Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны», – сказал Матыцин.

сыграет с Финляндией завтра, 16 июня. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.