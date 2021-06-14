Министр спорта России: «Ожидаем победы в матче с Финляндией. Надеюсь, спортсмены и тренеры оправдают доверие»

Теги Сборная России по футболу сборная Финляндии по футболу Евро-2020 Олег Матыцин ТАСС Футбол

Министр спорта России Олег Матыцин ждет победы сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии.

«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей.

Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны», – сказал Матыцин.

Сборная России сыграет с Финляндией завтра, 16 июня. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.

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