Деян Ловрен: «Тяжело играть в Казани в конце февраля в минус 10 градусов и на песчаном поле. Понимаешь, что любишь футбол»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от выступления в РПЛ.
– Как вам в Санкт-Петербурге?
– Я счастлив, это первое. Я приехал с большим энтузиазмом, и мне посчастливилось выиграть трофей [Олимп Суперкубок России] в первую неделю в клубе.
После этого у нас были взлеты и падения, хотя в лиге мы постоянно были около первого места.
Конечно, по уровню это не Премьер-лига, но все равно довольно тяжело играть с «Рубином» в Казани в конце февраля в минус 10 градусов и на песчаном поле. Тогда ты и понимаешь, что любишь футбол, – сказал хорват.
«Зенит» в завершившемся сезоне уступил «Рубину» (1:2) в Казани 8 марта.