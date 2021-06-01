Деян Ловрен: «Тяжело играть в Казани в конце февраля в минус 10 градусов и на песчаном поле. Понимаешь, что любишь футбол»

Защитник поделился впечатлениями от выступления в .

– Как вам в Санкт-Петербурге?

– Я счастлив, это первое. Я приехал с большим энтузиазмом, и мне посчастливилось выиграть трофей [Олимп Суперкубок России] в первую неделю в клубе.

После этого у нас были взлеты и падения, хотя в лиге мы постоянно были около первого места.

Конечно, по уровню это не Премьер-лига, но все равно довольно тяжело играть с «Рубином» в Казани в конце февраля в минус 10 градусов и на песчаном поле. Тогда ты и понимаешь, что любишь футбол, – сказал хорват.

«Зенит» в завершившемся сезоне уступил (1:2) в Казани 8 марта.