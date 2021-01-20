Деян Ловрен: «Не жалею об уходе из «Ливерпуля». Я выиграл уже два трофея за первый сезон в «Зените»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о переходе в «Зенит» из .

– Вы жалеете об уходе из «Ливерпуля»? Учитывая проблемы клуба с травмами, в минувшем сезоне вы бы часто выходили на поле.

– Нет. Поверь мне, я не такой человек. Я принял решение, потому что чувствовал, что так будет правильно, и я не оглядываюсь. В моей карьере даже ошибки имеют свое обоснование. Благодаря этому я стал тем, кем являюсь.

Но уход из «Ливерпуля» точно не был ошибкой. За первый сезон в «Зените» я выиграл уже два трофея, так что могу только гордиться этим.

– Вы стали капитаном почти сразу после трансфера, а потом привели команду к третьей подряд победе в . Какие ощущения вы испытываете от этих достижений, учитывая ваши успехи в прошлом?

– Прекрасные. Капитанская повязка дает особенные ощущения. Я очень горжусь командой, потому что там пришлось справляться с кучей сложных моментов. У нас был и коронавирус, и травмы.

Надеюсь, в ближайшие годы мы напишем еще более яркую историю, – сказал Ловрен.