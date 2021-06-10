Пресс-атташе сборной Украины: «Наша форма одобрена, собираемся играть в ней на Евро»

Теги Сборная Украины по футболу УЕФА Евро-2020 УАФ игровая форма Александр Глывинский стиль Футбол

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский ответил на вопрос о форме команды на Евро-2020.

– Собирается ли сборная Украины играть в форме с надписью «Героям слава» в воскресенье?

– Это не вопрос к футболистам. Все детали формы одобрены в УЕФА. Президент УАФ сейчас находится в Риме, где ведет переговоры с представителями союза.

Это все, что мы можем сказать на данный момент. Не задавайте больше вопросов по этому поводу, пожалуйста. И да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена, – заявил Глывинский.

Ранее УЕФА обязал Украину убрать фразу «Героям слава» с формы национальной сборной.

Первый матч на Евро Украина проведет 13 июня. Команда Андрея Шевченко сыграет с Нидерландами.

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