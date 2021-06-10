Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» получили официальный футбольный статус.

«Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины.

Отныне вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украине» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире.

Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов.

Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением», – цитирует Павелко украинская Tribuna.com.