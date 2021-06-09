«Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит ни гроша». Украинский теннисист Стаховский недоволен УЕФА

Теги Сборная Украины по футболу УЕФА Sports.ru Евро-2020 Сергей Стаховский игровая форма Политика стиль Футбол

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение УЕФА о необходимости убрать фразу «Героям слава» с формы сборной Украины, представленной перед Евро-2020.

«Сам факт того, что УЕФА пересмотрел уместность нашей формы на Евро-2020, уже политика, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти.

Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит ни гроша», – передает слова Стаховского украинская Tribuna.com.

РФС: «Форма Украины остается политизированной даже с внесенными изменениями и создает опасный прецедент»

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