«Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит ни гроша». Украинский теннисист Стаховский недоволен УЕФА

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение УЕФА о необходимости убрать фразу «Героям слава» с формы сборной Украины, представленной перед .

«Сам факт того, что пересмотрел уместность нашей формы на Евро-2020, уже политика, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти.

Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит ни гроша», – передает слова Стаховского украинская Tribuna.com.

РФС: «Форма Украины остается политизированной даже с внесенными изменениями и создает опасный прецедент»