Депутат Свищев о форме Украины: «Давайте скинемся и купим им нормальную, если у них денег нет»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение УЕФА о необходимости убрать фразу «Героям слава» с формы сборной Украины.

«Скажем так, что это решение – промежуточная победа здравого смысла. Но это не совсем то, что мы хотим. Нам нужно, чтобы на форме многоуважаемой национальной сборной Украины не было никаких агитационных призывов, в том числе спорных территориальных вопросов на карте. Для них спорных, для нас-то вопрос решен.

Очень важно, что УЕФА отреагировал, но надо идти до конца. Соревнования частично проходят на территории РФ, и Украине просто неприемлемо привлекать к себе внимание такими способами, как они делают. Еще и привлекают УЕФА, , которые в принципе не должны заниматься политикой.

Россияне, я думаю, не смогут принять такую форму. Если у них нет денег на новую форму, так давайте скинемся и купим им новую, нормальную, без всяких вышитых территорий.

Где взаимоуважение? Мы уважаем команду Украины, а они не могут остаться без всевозможных агитационных аппликаций на форме», – отметил Свищев.

УЕФА о форме Украины: «Сочетание фраз «Слава Украине» и «Героям слава» имеет милитаристский подтекст. Слоган должен быть удален»