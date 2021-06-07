Мусаев о 90-х: «В нашем районе нюхали клей, выпивали, воровали. Знакомые говорят: «Тот умер, этот умер». Но все уже поменялось»

Бывший главный тренер в интервью Sports.ru рассказал о своем детстве и жизни в 1990-х.

– В детстве дрались?

– Как и все дети, но не могу сказать, что я был хулиганом. Раньше дрались честно, лежачих не били. Ты подрался, кому-то фингал поставили, кому-то губу разбили.

Помню одну историю из детства, она связана с отцом. Когда меня обижали старшие ребята, я приходил домой и просил отца заступиться. Он выходил, и все убегали. В один день я так пришел, плачу: «Меня побили, папа помоги». Он говорит: «Иди сам побей его». Я говорю: «Он большой такой, я не справлюсь». В ответ услышал: «Возьми клюшку».

Я взял клюшку, выхожу из квартиры, и как раз в этот момент в подъезд заходит этот парень. Темно еще было, я как дал ему этой клюшкой. Наверное, это больно было, он испугался, что я вышел из неоткуда. Такой крик был на весь дом. Выбежали его бабушки, мама. С тех пор я понял, что не нужно ходить к отцу жаловаться, надо самому решать свои проблемы.

– Как вы учились?

– До 7-го класса без троек, а потом начались трудные времена. В один момент я просто заблудился. У меня двойки появились. Мой классный руководитель – учитель физкультуры – очень жесткий был дядька. Мог по голове дать кому-нибудь, но меня любил.

Он пришел ко мне и говорит: «Мурад, как ты скатился до такой жизни? Почему ты гуляешь с теми, занимаешься всякой ерундой? Ты же нормальный». Он попросил, чтобы мне двойки не ставили. И до меня дошло: «Что я делаю! Чем занимаюсь». В итоге у меня три тройки были в школе.

В нашем районе в 90-е были разные компании. Одни ребята начинали нюхать клей, кто-то уже выпивал, кто-то воровал деньги из магазина. У них праздник – они гуляют, денег нет – идут воровать. Были и спортсмены: борцы, футболисты, боксеры. А ты уже выбор делал – с кем хочешь быть.

Приезжаешь, встречаешь знакомых, часто говорят: «Тот умер, этот умер». Много ребят, кто наркотики попробовал, их уже нет. Кто-то в тюрьме сидит. Времена были тяжелые, но те пацаны, с которыми я рос, они стали достаточно успешными. Мне, конечно, не хотелось, чтобы мои дети росли в такой атмосфере. Но здесь все уже поменялось, другая жизнь.

– Кто ваши мама, папа, чем они занимались?

– Их уже нет с нами. Отец занимался боксом. Он выигрывал всероссийские соревнования. У нас в Краснодаре очень сильная школа бокса, он работал с заслуженными тренерами, но почему-то дальше не пошел.

Он был своенравный человек. У него были понятия, от которых он никогда не отступал, говорил все всем в лицо. Он не любил общаться с кем попало, поэтому круг общения был небольшой. Наверное, это ему часто мешало в жизни. Какие-то его черты передались мне.

Мама всегда работала в сфере торговли.

– А папа где работал?

– Давайте не будем.

– Правильно понимаю, что он пересекался с криминалом?

– Отец рос в самом центре. Конечно, думаю, пересекался. У него была сложная жизнь. Он фактически только с матерью рос. Он знал серьезных людей, они знали его, но не более того.

– На семье это не сказывалось?

– Нет, конечно, – сказал тренер.