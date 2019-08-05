Мусаев о худи Gucci: «Некоторые думают, дорогие вещи – это понты. Я заработал каждую копейку. Мне важно, чтобы мужчина был хорошо одет»

Бывший главный тренер в интервью Sports.ru рассказал о своем стиле и отношении к модным вещам.

– Главный вопрос года: худос Gucci и кепка Dsquared, в которых вы пришли на стадион...

– Купил этой весной. Я на тот момент уже ушел из клуба. Меня пригласили на матч. Я знал, что буду в ложе, а ее обычно не снимают. Было тепло, я в майке, а в машине лежала эта худи.

Конечно, если б знал, что будут меня показывать, оделся по-другому, но с другой стороны, мне 37 лет – должно быть как-то неудобно?

– Нет, я наоборот считаю это позитивным событием. Это дает вайб, атмосферу.

– В первые годы я одевался как-то нарядно, но все пришло к тому, что я понял – мне в этом неудобно. Заправленная рубашка белые кеды – понял, что это не мое. Мне комфортнее в джинсах, кроссовках и каком-нибудь свитшоте.

Я не понимаю, как итальянские тренеры [выходят на матч] в костюмах и галстуках. Мне кажется, это настолько дискомфортно. Мы видим, что Гвардиола к этому [тоже] пришел: когда был в «Барселоне» – галстук, пиджак; сейчас на матч он надевает худи с капюшоном.

Я не буду в костюме, если это не будет правилом клуба. А что касается худи Gucci, я знаю, некоторые посчитали сколько оно стоит.

– Я посчитал.

– Вы должны понимать – я же не депутат какой-то, чтобы считать, сколько стоят мои вещи.

Когда я начал работать тренером в 2005 году, шансов на то, что буду тренером команды Лиги чемпионов, наверное, было 0,005%. Я первые три месяца работал бесплатно, потом получал 5 тысяч рублей, потом 15 тысяч лет 5.

К тому времени мои друзья уже купили машины, квартиры. Они работали на других вещах, а я верил в футбол. Я все деньги заработал, каждую копейку, и что я с ними делаю, что ношу – это только мое личное дело, но вы позитивно настроены...

Но некоторые думают, что дорогие вещи – это понты какие-то. Но 15 лет назад, когда я получал не совсем большие деньги, у меня всегда была хорошая одежда. Я одевался в хороших магазинах, мне нужно было не так много, потому что я ходил 6 дней в экипировке, но всегда, когда куда-то выходил, у меня была хорошая обувь и одежда.

Для меня очень важно, чтобы мужчина был хорошо одетым, выглядел опрятным. Совсем не обязательно в дорогие вещи, но важно, чтобы со вкусом, – сказал тренер.

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